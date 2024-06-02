نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السولية: لا نعرف الخوف أمام الزمالك ونهائي كايزر تشيفز الأسهل للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب الفراعنة، أن الجيل الحالي للقلعة الحمراء يحترم نادي الزمالك بشكل كبير للغاية.

وقال عمرو السولية في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "لا نعرف الخوف أمام الزمالك ولكن نقدره ونحترمه كمنافس، ونحترم جدا إمكانيات لاعبي الزمالك علي مدار السنوات الأخيرة.

وتابع:" الجيل الحالي للنادي الأهلي تعلم من خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 و2018 أمام الترجي والوداد لذلك حققنا 4 بطولات بعد ذلك.

وأضاف:" مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 هو الأسهل للأهلي، وموسيماني حضر لهذه المباراة بشكل رائع.