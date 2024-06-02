نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السولية: مكنش ينفع نلعب كرة تاني لو خسرنا أمام الزمالك فى نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن مباراة الزمالك فى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2020 هي الأغلي فى مسيرته مع الشياطين الحمر.

وقال عمرو السولية فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" مباراة نهائي القرن أمام نادي الزمالك كانت الأغلي، لأنها مباراة شهدت ضغط عصبي للغاية علي جميع اللاعبين، الكل كان ينتظر المباراة فى الشوارع، ومكنش ينفع نلعب كرة تاني لو خسرنا أمام الزمالك فى نهائي القرن.

أضاف:" محمد الشناوي كان له كلمة السر لأنه دخل بين الشوطين وقام بالانفعال علي اللاعبين عندما شعرنا أن نادي الزمالك دخل أجواء المباراة وكانوا فريق قوي.

وتابع:" كنت اتمني انتهاء المباراة أمام الزمالك بعد هدف أفشة.