نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباعي عملاق يحققون دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ريال مدريد رسميا لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي.

وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في لندن خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي وذلك بهدفين مقابل لا شيء.

نجح كل من داني كارفخال وفينسيوس جونيور في إحراز هدفي المباراة ببراعة في شباك دورتموند من أجل رفع اللقب الأغلى في تاريخ العملاق الإسباني.

لاعبي ريال مدريد الذين توجوا بالبطولة لأول مرة

ويشهد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة تتويج سبع من لاعبي الفريق به لأول مرة في تاريخهم والذين يتمثلون في (جود بيلينغهام، تشواميني، روديغير، إبراهيم دياز، خوسيلو، اردا غولر، فران غارسيا).

الجدير بالذكر أن تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هو التتويج الخامس عشر للنادي والسابع تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحالي.