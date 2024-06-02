نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا أسطورة ومباراة السوبر الإفريقي صعبة.. أبرز تصريحات عمرو السولية مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن مباراة السوبر الإفريقي، والدوري العام للموسم الحالي، وعن بعض زملائه في الملاعب.



أبرز تصريحات عمرو السولية مع إبراهيم فايق

وقال عمرو السولية في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة MBC Masr 2: "التعصب سبب تأخرنا فى كرة القدم المصرية واحنا كلنا حبايب داخل وخارج الملعب".



وتابع: "تصريحات شيكابالا محترمة من لاعب كبير وقائد الزمالك بشأن الأهلي ولاعبيه وأحبه منذ تواجدي فى الإسماعيلي".

وأكمل: "الناس لا بد أن تعلم من هو شيكابالا ؟ لاعب محترم وهادي ومختلف عن ما يظهر داخل الملعب ".



وشدد: "محمد الشناوي قائد وبيعرف يلم اللاعبين ومش بيحب الدلع، ومحمد عبد المنعم قادر علي النجاح حال الاحتراف الأوروبي".



وواصل: "كولر كان بيشغل لينا أصوات جماهير الوداد فى المران قبل مباراة العودة فى 2023 حتي نتعود عليها".

وأوضح: "الأجواء فى جنوب إفريقيا صعبة أمام صن داونز ومباريات سيمبا التنزاني أيضا ليست سهلة بسبب أجواء المباراة"

وأردف: "مباراة السوبر الأفريقي صعبة لكن الأهلي قادر علي التتويج باللقب، وكذلك الدوري صعب هذا الموسم ولكن الأحمر يستطيع تخطي الصعاب".

واستكمل عمرو السولية حديثه قائلًا: "حزنت جدًا بسبب رحيل حمدي فتحي عن الأهلي ".



واستطرد: "محمد حمص وحسني عبد ربه وحسام غالي أفضل من لعبت بجوارهم، ومثلي الأعلي محليًا محمد حمص وحسام غالي وعالميًا توني كروس".

واختتم عمرو السولية حديثه قائلًا: "عقلية الأهلي قريبة من ريال مدريد ".