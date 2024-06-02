نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه يصمت طويلا عن بعض التجاوزات ولكن البعض يظن أنها ضعف لذلك يتحدث حتي لايحدث احتقان بين الجماهير.

تصريحات أحمد سالم

وقال سالم خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك برنامج يتم تخصيصه للهجوم على الزمالك وأن النادي بصدد إعداد ملف خاص حول هذه التجاوزات للشكوي في المجلس الاعلي للاعلام.

وواصل تصريحاته، أن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ولست مطالب بأن تضع صور شيكابالا في غرفتك ولكن هو بالنسبة لنا كزملكاوية نضعه أسطورة لنا.

وكشف، أن هناك لاعب أصبح دوره اللف في القنوات ومحاولة التقليل من نجوم الزمالك وشيكابالا كان رد فعل علي التجاوزات المستمرة.