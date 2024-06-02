عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عمرو السولية نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه كان حزينا للغاية بسبب توقيت إصابة علي معلول الظهير الأيسر التونسي للمارد الأحمر.

وقال السولية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" إصابة علي معلول صعبة بسبب التوقيت الصعب للغاية بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، والآن هو يفكر فى كيفية العودة أفضل من السابق.

وتابع:" نفسي علي معلول يجدد تعاقده مع النادي الأهلي، ومعلول لديه ثقة كبيرة فى الأهلي ومحمود الخطيب أنهم سيفعلوا الصالح له والنادي، وغير قلق بشأن مسألة التجديد بعد الإصابة.

وأضاف:" معلول منتظر التقدير فقط لما قدمه ولديه ثقة كبيرة فى أن ذلك سيحدث من الإدارة.

وأتم:" معلول طالباني بالتنازل عن شارة القيادة قبل مباراة الجونة ووقت خروج نيدفيد وارتداء شارة القيادة، كان هناك أفراح فى المدرجات والفريق بسبب ما قدمه للنادي.