نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء غريمه التقليدي الوداد مساء اليوم الأحد 2 يونيو 2024 على ملعب "البلدي لبرشيد"، وذلك في إطار الجولة الـ29 من بطولة الدوري المغربي.

موعد مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي

تبدأ أحداث مباراة الرجاء ضد الوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل الرجاء وصافة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 66 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 9 لقاءات، فيما يحتل الوداد المركز السادس برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 9 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي

يمكنكم مشاهدة مباراة الرجاء ضد الوداد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات المغربية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المغربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا المغربية الأولى، بتعليق المعلق محمد العدالي.