نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الوداد ضد الرجاء اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأحد ديربي ناري يحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الوطن العربى، حيث يلتقي الوداد مع غريمه التقليدي الرجاء على ملعب "البلدي لبرشيد" في الجولة الـ28 من الدوري المغربي.

موعد مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الوداد ضد الرجاء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الرجاء في الدوري المغربي

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود، أمين فرحان، جمال حركاس، إلياس شتي.

خط الوسط: زكريا دراوري، أنس سرغات، بوهرة.

خط الهجوم: سيدي عمار، أيد أوجانس، محمد أوناجم.

تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة الوداد في الدوري المغربي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، عبدالله خفيفي، إسماعيل مقدم، محمد بولاكسوت.

خط الوسط: محمد مكعازي، محمد زريدة، صابر بغرين.

خط الهجوم: ياسر يوزوق، المهدي موهوب، آدم النفاتي.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

تذاع مباراة الوداد ضد الرجاء مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات المغربية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المغربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا المغربية الأولى.