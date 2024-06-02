نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد احمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق لم يخضع للكشف الطبي في اي فريق كما تردد خلال الساعات الماضية

تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري

وأوضح محمد أحمد سلامة في تصريح تلفزيونية: مابولولو لاعب مهم للغاية وما تردد عن قرب انتقاله إلى فريق جديد غير صحيح.

وأضاف: لم يسافر اللاعب إلى تركيا أو قطر للخضوع للكشف الطبي وتركيزه مع منتخب بلاده لخوض مباريات الأجندة الدولية.

وشدد سلامة على أن طارق العشري المدير الفني للفريق له مكانة خاصة لدى الجميع وأن الضغوط في الأندية الجماهيرية كبيرة.