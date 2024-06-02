نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يحسم مصير نجم برشلونة المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اتخاذ الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد قرار بشأن مصير نجم الفريق البرتغالي جواو فيليكس في الفترة المقبلة.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن جواو فيليكس البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2023 لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هانز فليك أبلغ مسئولي برشلونة أنه يرحب باستمرار جواو فيليكس في صفوف النادي الكتالوني على سبيل الإعارة لموسم آخر.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هانز فليك يعتقد أن فيليكس سيكون إضافة قيمة للبرسا على الرغم من أنه في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرار داخليًا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يريد التعاقد مع جواو فيليكس بشكل دائم، حيث سيطالبون أتلتيكو مدريد بالموافقة على نفس الشروط التي تم الاتفاق عليها عند استعارة النجم البرتغالي في الموسم الماضي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد ليس لديه أي نية على الإطلاق للحفاظ على جواو فيليكس في الموسم المقبل.