نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الوداد في الدور المغربي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو متابعة كرة القدم في كل مكان وخاصة الدريبيات، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المغربي.

ويحتضن ملعب "البلدي لبرشيد"، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين فريقي الرجاء والوداد اليوم الأحد، وذلك في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المغربي.

موعد مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الرجاء ضد الوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي

سيتم نقل وإذاعة مباراة الرجاء ضد الوداد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات المغربية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المغربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا المغربية الأولى.

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.