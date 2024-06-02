نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة اتالانتا ضد فيورنتينا.. ثبتها الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق فيورنتينا، ضيفا ثقيلا على حساب فريق أتالانتا، اليوم الأحد 2 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب أتالانتا وفيورنتينا في الكالتشيو

بحل فريق أتالانتا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بينما يحل فريق فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة فيورنتينا ضد أتالانتا

تُقام المباراة بين فريقي فيورنتينا وأتالانتا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 Hd، حيث يعد تردد القناة على قمر النايل سات 12226، وعلى قمر العرب سات 11804.