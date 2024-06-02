نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق أتالانتا مع فريق فيورنتينا، اليوم الأحد 2 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا

تُقام المباراة بين فريقي فيورنتينا وأتالانتا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي أتالانتا وفيورنتينا عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري على قناة أبوظبي الرياضية.

انتهاء الدوري الإيطالي

يذكر أن الدوري الإيطالي قد انتهى بشكل رسمي، عادا تلك المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين، بسبب مشاركة الفريقين في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.