نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب السويس ضد الترسانة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الترسانة لمواجهة نظيره منتخب السويس اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب السويس ضد الترسانة والقنوات الناقلة

تنطلق هذه المباراة في الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد السويس.

وانتهت الجولة الأولى من الدورة الرباعية بفوز حرس الحدود على الترسانة بثلاثة أهداف لهدفين بينما فاز فريق سبورتنج على منتخب السويس بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر قناة تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كشفت في وقت سابق، موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جاءت كالتالي:

الجولة الأولى - السبت 18 مايو.

الجولة الثانية - السبت 25 مايو.

الجولة الثالثة - الثلاثاء 28 مايو.

الجولة الرابعة - السبت 1 يونيو.

الجولة الخامسة - السبت 8 يونيو.

الجولة السادسة - الثلاثاء 11 يونيو.