نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتساوى مع جميع فرق إنجلترا عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.. تفوق تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024؛ على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

حيث حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره بروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وتوج فريق ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، لتصبح عدد بطولاته القارية 30 بطولة، متصدرا قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم.

ريال مدريد يعادل رقم فرق إنجلترا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

وبعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، فإن فريق ريال مدريد، تساوى في عدد كؤوس دوري أبطال أوروبا، التي توج بها مع جميع فرق إنجلترا.

