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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن النصر السعودي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر السعودي يحدد أولى صفقات الميركاتو الصيفي

وفشل النصر السعودي في تحقيق أي لقب محلي أو قاري خلال الموسم الماضي، حيث خسر لقب دوري روشن السعودي وكأس السوبر، بالإضافة إلى فشله في حصد كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للتقارير الإيطالية فإن النصر يسعي للتعاقد مع الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجويسا، لاعب وسط فريق نابولي، خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي سيقدم عرضا ضخما خلال الأيام القادمة إلى إدارة نابولي من أجل حسم صفقة أنجويسا.