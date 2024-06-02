عاجل.. محمد صلاح يزين قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى تواجد الدولي المصري محمد صلاح وهي التي تم الكشف عنها مؤخرًا عقب نهاية الموسم الكروي الجاري في القارة الأوروبية.

محمد صلاح يزين قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى

وتضمنت تلك القائمة تواجد عشرة لاعبين تمكنوا من المساهمة في 20+ هدفًا سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ويتصدر تلك القائمة اللاعب الدولي الانجليزي الشاب كول بالمر وهو الذي انتقل في الميركاتو الصيفي المنصرم من مان سيتي لشيلسي حيث تمكن من تسجيل 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

في الوقت الذي جاء في المركز الثاني هداف استون فيلا اولي واتينز بتسجيله 19 هدفًا وتمرير 13 تمريرة حاسمه.

وجاء في المركز الثالث لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز ليفربول بعد أن نجح في تسجيل 18 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في البريميرليج.

وجاءت قائمة النجوم الذين سجلوا وصنعوا 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى وفق ما يلي:-