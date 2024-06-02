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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، قرر عدم تجديد عقد نجم الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض الموسم المنصرم،حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

برشلونة يبلغ نجمه بعد تجديد عقده

وأعلن برشلونة تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقالت شبكة "ريفيلو" الإسبانية أن برشلونة أبلغ سيرجو روبيرتو أن تجديده ليس أولوية وهناك أولويات أخرى للتسجيل مع توفر اللعب النظيف، وبيئة اللاعب بدأت باستكشاف الخيارات الأخرى.