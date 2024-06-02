نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعمل على حسم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

برشلونة يعمل على حسم أولى صفقاته الصيفية

وأعلن برشلونة خلال الأيام الأخيرة تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن جورثي موكيو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينت البلجيكي هو أحد أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لإتمام صفقة انتقال المدافع البلجيكي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأكمل:"يجب على النادي تحسين العرض لإتمام قدومه".

‏وأتم تصريحاته قائلًا:"استعداد عائلة اللاعب للانتقال إلى برشلونة إيجابي جدًا، لكن العملية لم تُغلق بعد".

Osama

