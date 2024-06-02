نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة حرس الحدود ضد سبورتنج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره سبورتنج ضمن الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهله للدوري الممتاز.

موعد مباراة حرس الحدود ضد سبورتنج والقنوات الناقلة

تنطلق هذه المباراة اليوم الأحد في الخامسة مساء على ملعب المكس.

يسعي الفريقين بالفوز في هذه المواجهة من أجل الحصول على صدارة جدول ترتيب الدورة.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات البطولة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كشفت في وقت سابق، موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جاءت كالتالي:

الجولة الأولى - السبت 18 مايو.

الجولة الثانية - السبت 25 مايو.

الجولة الثالثة - الثلاثاء 28 مايو.

الجولة الرابعة - السبت 1 يونيو.

الجولة الخامسة - السبت 8 يونيو.

الجولة السادسة - الثلاثاء 11 يونيو.