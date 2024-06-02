نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف طاقم حكام مباريات الترقي وعلامة استفهام اتجاه اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم ثاني جولات دورة الترقي الرباعية والتي تضم كلا من حرس الحدود، الترسانة، سبورتنج، منتخب السويس.

واختارت لجنة الحكام الدولي أمين عمر لقيادة مباراة سبورتنج وحرس الحدود وذلك بمعاونة محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

وعلى الجانب الاخر يدير محمد عادل مباراة الترسانة ومنتخب السويس والذي يقام على استاد الجيش في السويس.

اتحاد الكرة وعلامة استفهام

وأثار اتحاد الكرة المصري علامة استفهام خاصة مع عدم الاعلان عن الطاقمين بشكل رسمي عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أسوة بما حدث الجولة الماضية.

وجاءت نتائج الجولة الأولى بفوز الحرس على الترسانة بثلاثية مقابل هدفين، وسبورتنج على منتخب السويس بهدف نظيف.

