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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن اعتزال توني كروس، وكشف مستقبل ناتشو لاعب الفريق، معربا في الوقت نفسه عن فخره بإنجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

فلورنتينو بيريز يتحدث عن اعتزال توني ويكشف مستقبل نجم الفريق

وتوج ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على بوروسيا دورتموند الألماني مساء أمس السبت في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وعزز الريال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولا على الكأس ذات الأذنين، موسعا الفارق الذي يفصله أمام أقرب ملاحقيه ميلان الإيطالي إلى 8 ألقاب.

وقال بيريز في تصريحات لشبكة (موفيسار) الرياضية عقب اللقاء "لقد عرضنا على كروس التجديد، لكن لديه فكرة واضحة وهي الاعتزال وهو في القمة. أنتم تعرفون كيف هم الألمان، ومن الصعب جدًا تغيير أفكارهم".

وأتم "لقد قام كروس بما أراده، وها هو يرحل بصفته لاعبا أسطوريًا وسنتذكره دائمًا كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم".