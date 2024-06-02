عاجل.. مفاجأة سارة تنتظر إمام عاشور قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - فجر مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد اقترابه من عقد رعاية ضخم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مفاجأة سارة تنتظر إمام عاشور قبل مونديال الأندية

وأكد مصدر في تصريحات خاصة، أن إمام عاشور على أعتاب توقيع عقد شراكة مع شركة “نايكي العالمية”، والتي دخلت في مفاوضات متقدمة معه في الأسابيع الماضية.

وأضاف: "شركة نايكي دخلت في مفاوضات جادة مع إمام عاشور لاعب الأهلي، من أجل رعايته بعقد ضخم على غرار اللاعبين العالمين، ليصبح أول لاعب في الدوري المصري يملك رعاية خاصة، على أن يتم تخصيص حذاء شخصي له”.

واختتم: “من المنتظر أن تعمل الشركة العالمية، على إظهار إمام عاشور رفقة البرازيلي فينسيوس جونيور نحم ريال مدريد والمتواجد تحت شعار نفس الشركة، في حملة دعائية واحدة قبل كأس العالم للأندية”.

