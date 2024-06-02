نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع اللياقة البدنية ببورسعيد يواصل نشاطه بمركز شباب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مشروع المراكز الرياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية بمركز شباب أكتوبر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،بأهمية فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية للنشئ،والشباب،داخل الأندية الشعبية بمحافظات الجمهورية، من أجل تنميه مهارات اللياقة البدنية لدى الشباب والنشئ وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها بالإضافة إلى إستغلال أوقات الفراغ لديهم في ما يعود عليهم بالنفع.

والجدير بالذكر أن مركز تدريب اللياقه البدنية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة عمرو الحداد ومتابعة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف عمرو الزيات منسق المشروع السيد ألماظ مدرب عام، وعمادالدين سمير مدرب مساعد.

