نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقاء الأسطورة.. الأنباء السارة تتوالى على جماهير ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، من حسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق الملكي وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

مودريتش يقرر البقاء مع ريال مدريد

توج فريق ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن لوكا مودريتش سيبقى رفقة ريال مدريد وسيوقع عقدًا جديدًا في الأسبوع المقبل.

وأشار رومانو إلى أن لوكا مودريتش سيجتمع مع فلورنتينو بيريز للمرة الأخيرة بحيث يوقع ويتم الإعلان الرسمي بعد ذلك.

وذكر رومانو أن مودريتش غير مهتم بالجانب المادي فقد رفض عرضين كبيرين في الأيام الماضية.