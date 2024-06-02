نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي في رحيل ٥ لاعبين أجانب عن الفريق بسبب رواتبهم الكبيرة.

وكشف شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc، أن علي معلول وموديست سيكون رحيلهم بعد نهاية عقدهما إلا في حالة موافقة التونسي على تخفيض راتبه، وتلقى بيرسي تاو وديانج عروضًا وستتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

واضاف شلبي، وبخصوص كريستو يتم تسويقه خلال الفترة القادمة من أجل الاستفادة من بيع اللاعبين ماديا.

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه الذهبي في الصيف

استقر النادي الأهلي بشكل رسمي، على بيع أهم نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأسباب فنية.

وهناك استقرار على خطوة رحيل المحترف المالي أليو ديانج في نهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة المدير الفني مارسيل كولر في ضم صفقة أجنبية جديدة في مركز آخر تستطيع أن تصنع الفارق بشكل أكبر.

ويبحث الأهلي عن تحقيق أكبر استفادة مالية من خطوة بيع أليو ديانج، حيث تم فتح الباب أمام رحيله سواء للخليح أو أوروبا وابلاغ وكيل أعماله بالموافقة على مناقشة العروض.

ولا يشارك أليو ديانج مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في التشكيل الأساسي وذلك بسبب الإصابة أو لأسباب فنية.