نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يعلن مصيره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، على التقارير التي تتردد حول إمكانية رحيله عن صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

توقعت تقارير صحفية، إمكانية رحيل رودريجو بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

رودريجو: أنا مستمر مع ريال مدريد

قال رودريجو في تصريحات إعلامية: "أنا باق في ريال مدريد. بالطبع سأبقى، لماذا أغادر؟".

وأضاف رودريجو: "هذا الأسبوع كان صعبًا بالنسبة لي، كلماتي تم إخراجها من سياقها في تلك المقابلات. أنا باق".

وحصد ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية.