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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك بالدوري

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لأربعة أيام عقب انتهاء مباراته أمام جمهورية شبين بالدور ال32 من بطولة كأس مصر.

يواجه المصري نظيره فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع بطولات الدوري المصري.

كان المصري قد فاز على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف للاشئ في مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر ليصعد إلى دور ال 16 لملاقاة فريق البنك الأهلي.

