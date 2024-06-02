نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفاوض نجم المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع مسؤولو النادي الأهلي بعض الأسماء المرشحة هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق هذا الموسم.

ويرغب المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، قي تدعيم مركز الظهير الأيسر وخط الدفاع بشكل قوي مع وجود عروض أوروبية لرحيل محمد عبد المنعم وإصابة التونسي علي معلول بوتر أكيليس.

الأهلي يفاوض عطية الله

وفجر الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" بنسبة 100% الأهلي بدأ مفاوضات المغربي يحيى عطية الله لاعب الدوري الروسي، بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية".

وتابع: "كما صرح وكيل اللاعب بأن في حالة وجود عرضا جيدا من الناحية المادية سيوافق الفريق الروسي على رحيل اللاعب المغربي".

على جانب آخر، تلقى محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، بعض الاستفسارات من جانب العديد من الوكلاء في الفترة الأخيرة، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.