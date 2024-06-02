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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق شطرنج نادي بورفؤاد الرياضي على نظيره فريق الرباط والانوار بنتيجة 3،5:4،5 بالجولة الثامنة ماقبل المباراة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز (دوري النخبة) في المنافسة التي أقيمت بنادي بورفؤاد بمشاركة 8 لاعبين وهم:

"شطرنج" بورفؤاد يفوز على الرباط والأنوار ببطولة الدوري الممتاز

مراد مجدي (1 نقطة)، يوسف عماد (1 نقطة)، نور الحسيني (1 نقطة)، أحمد مراد (0،5 نقطة)، إياد الحسيني (0،5 نقطة)، خالد محمد (0،5 نقطة)، مدحت بهيج، محمود ابراهيم.

تحت قيادة الجهاز الفني للشطرنج المكون من:

‏‎ ك/نادر سعد رئيس الجهاز، السنباري مدرب ،مصطفى عكاشة المستشار الفني للفريق، ويشرف على النشاط مها حسن كامل عضو مجلس الادارة.

