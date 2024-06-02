نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإيطالية آخر مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات المباريات المؤجلة من الكالتشيو في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

ويستضيف أتلانتا نظيره فيورنتينا اليوم في السابعة مساء على ملعب جيويس معقل أتلانتا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين والمؤجلة من يوم 17 مارس الماضي.



نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة ونجح يوفنتوس في إنهاء الموسم في المركز الثالث برصيد 71 نقطة بينما جاء أتلانتا في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

