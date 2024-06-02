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أحمد جودة - القاهرة -

أنهي مسؤولو النادي المصري البورسعيدي أزمة مستحقات الليبي مفتاح طقطق خلال الساعات الماضية حيث تم سداد مبلغ 423 ألف دولار بالإضافة للفوائد المستحقة.

المصري ينهي أزمة مستحقات الليبي مفتاح طقطق

كان اللاعب الليبي قد تقدم بشكوي للاتحادين المصري والدولي ضد النادي المصري يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة عن تعاقده لمدة موسمين 2020/2019،2021/2020.



صدر حكم يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على تلك القيمة، وإلا سيتم إيقاف قيد النادي المصري.

بدأ كامل أبو علي في التفاوض مع اللاعب حتى انتهت المفاوضات بنجاح وتم تحويل مستحقات اللاعب من الحساب الشخصي لرئيس النادي مما أدى إلى توقيع اللاعب على مخالصة نهائية وسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري.

