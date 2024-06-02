برشلونة يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن كانسيلو

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة، لحسم مصير الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الذي لعب معارًا للفريق الكتالوني في الموسم المنقضي.

برشلونة يريد بقاء كانسيلو

قال الإعلامي فيرناندو بولو أن نادي برشلونة يُراهن على بقاء كانسيلو لأنه يُعتبر أحد قادة غرفة الملابس ولاعب مهم للّاعبين الشباب.

ويرى مسؤولو نادي برشلونة، أن تواجد كانسيلو مهم من الناحية الفنية رغم هفواته في بعض المباريات.

وأشار فرناندو إلى أن نادي برشلونة سيحاول تجديد إعارة كانسيلو وقد يُفكر في صفقة انتقال إذا كان المبلغ منخفضًا.

وأضاف أن كانسيلو لا يريد العودة إلى مانشستر سيتي ولا يُفكر بخيار الانتقال إلى الدوري السعودي حاليًا.

وخاض كانسيلو 42 مباراة مع برشلونة في الموسم المنقضي وسجل 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.