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أحمد جودة - القاهرة - حقق البطل الدولي "عمر علاء الدسوقي" بنادي بورفؤاد الرياضي في العاب القوى لذوي الهمم ميداليتين ذهبيتين بعد تقديم اداء متقدم بمنافستين في بطولة الجمهورية لابطال التحدي والتي أقيمت باستاد القاهرة.

عمر علاء لاعب بورفؤاد يحقق ميداليتين ذهبيتين ببطولة الجمهورية لألعاب القوي لذوي الهمم

وذلك بعد حصوله على المركز الأول في منافسات قذف القرص بمسافة وهو 36 متر و51 سم الذي يزن 1،50 كجم والذهبية الثانية والمركز الأول بمنافسة دفع الجلة والتي تزن 6 كجم مسجلًا مسافة 12،05 متر.

وقد أبهر جميع الحضور باداءه اللافت للنظر في البطولة التي شارك فيها بأوزان ادوات أثقل لأول مرة عن المشاركات السابقة وحاز على إشادة الجميع متمنين له تحقيق المزيد من الانجازات المميزه الدولية والمحلية.

يذكر أن الكابتن ضياء كامل هو مدرب اللاعب منذ نحو 10 سنوات ويشرف على نشاط الإحتياجات الخاصة مها كامل.

