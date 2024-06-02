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أحمد جودة - القاهرة - مليحة الاماراتي يجدد تعاقده مع المدرب الشاب محمد غانو بعد قيادة الفريق لنتائج أكثر من مميزة في موسمه الأول مع الفريق.

محمد غانو يقود مليحة الاماراتي لموسم إضافى جديد

وسبق وأن نجح المدير الفني الشاب في الحصول على ثقة الجميع داخل النادي وذلك منذ بداية الموسم وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد سلطان خاصوني.

ويتوقع الجميع أن المدرب الشاب سيكون له مستقبل وشأن كبير داخل الامارات عقب تجاربه الناجحة وتدريبه من قبل لاندية مسافي في دوري الدرجة الاولي والاهلى طرابلس الليبي والحسين إربد الاردني والنصر العماني

