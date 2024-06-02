نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لرحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات العديد من الأندية وأرزها كانت داخل الدوري الفرنسي والدوري التركي.

ارتبط اسم محمد عبدالمنعم بالرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بسبب رغبة اللاعب في خوض رحلة احتراف بالملاعب الأوروبية.

صراع فرنسي تركي لضم محمد عبد المنعم

وجهة اللاعب الأقرب هي الدوري الفرنسي من بوابة نادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أكدت التقارير عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

لكن من الجانب التركي، فريق جالاتا سراي اكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد عبدالمنعم، وكسب خدماته من النادي الأهلي في سوق الانتقالات القادم.

هل يودع عبد المنعم جماهير الأهلي؟

نشر محمد عبد المنعم رسالة غامضة عبر صفحته على “إنستجرام” فيديو مع، وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".

يذكر ان رحلة عبدالمنعم مع الأهلي كانت استثنائية، قاد النادي الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وساهم في كل إنجازات الفريق.

