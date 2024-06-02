نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات العربية منها والعالمية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات
وتتمثل مواعيد مباريات اليوم في الآتي:-
دوري أدنوك للمحترفين
- 18:20 الجزيرة--: -- العين
- 21:00 شباب الأهلي--: -- حتا
- 21:00 النصر --: -- الوصل
الدوري المغربي
- 21:00 المغرب التطواني--: -- الجيش الملكي
- 21:00 الرجاء --: -- الوداد
الدوري التونسي
- 18:30 الأولمبي الباجي--: -- اتحاد بن قردان
- 22:00 الأفريقي--: -- الترجي
كأس مصر
- 21:00 الاتحاد السكندري--: -- أبو قير للأسمدة
كأس سويسرا (النهائي)
- 16:00 سيرفيت--: -- لوغانو
الدوري الإيطالي
- 20:00 أتالانتا --: -- فيورنتينا
الدوري البرتغالي
- 22:45 إي في إس فوتبول إس إي دي--: -- بورتيمونينسي
الدوري البلجيكي
- 15:30 جينك --: -- جينت
الدوري الأرجنتيني
- 01:00 سنترال كوردوبا سانتياغو--: -- تاليريس كوردوبا
- 01:00 روزاريو سنترال--: -- لانوس
الدوري البرازيلي
- 01:30 ساو باولو--: -- كروزيرو
- 01:30 فورتاليزا--: -- أتلتيكو باراناينسي