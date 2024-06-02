الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات العربية منها والعالمية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 في جميع البطولات

وتتمثل مواعيد مباريات اليوم في الآتي:- 

دوري أدنوك للمحترفين

  • 18:20 الجزيرة--: -- العين          
  • 21:00 شباب --: -- حتا                
  • 21:00 النصر --: -- الوصل

الدوري المغربي

  • 21:00 المغرب التطواني--: -- الجيش الملكي
  • 21:00 الرجاء --: -- الوداد

الدوري التونسي

  • 18:30 الأولمبي الباجي--: -- اتحاد بن قردان 
  • 22:00 الأفريقي--: -- الترجي

كأس مصر

  • 21:00 الاتحاد السكندري--: -- أبو قير للأسمدة

كأس سويسرا (النهائي)

  • 16:00 سيرفيت--: -- لوغانو

الدوري الإيطالي

  • 20:00 أتالانتا --: -- فيورنتينا

الدوري البرتغالي

  • 22:45 إي في إس فوتبول إس إي دي--: -- بورتيمونينسي

الدوري البلجيكي

  • 15:30 جينك  --: -- جينت

الدوري الأرجنتيني

  • 01:00 سنترال كوردوبا سانتياغو--: -- تاليريس كوردوبا
  • 01:00 روزاريو سنترال--: -- لانوس

الدوري البرازيلي

  • 01:30 ساو باولو--: -- كروزيرو
  • 01:30 فورتاليزا--: -- أتلتيكو باراناينسي
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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