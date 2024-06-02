نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فليك.. ثنائي برشلونة يقرر البقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه اثنان من لاعبي برشلونة، للبقاء رفقة الفريق مع قدوم المدرب الألماني هانسي فليك بدلًا من تشافي هيرنانديز.

وكان نادي برشلونة قد قرر تعيين هانسي فليك مدربًا للفريق الكروي بعد إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه.

بولو: فيليكس وكانسيلو يريدان البقاء

قال الإعلامي فيرناندو بولو، أن البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، لا يزال يحلم بالنجاح في برشلونة.

وأشار فرناندو إلى أن جواو فيليكس يرى في قدوم فليك فرصة جديدة لإثبات نفسه مع الفريق الكتالوني والبدء من الصفر.

وأضاف أنه البرتغالي فيليكس لا يريد العودة إلى أتلتيكو مدريد ويعتقد أن برشلونة هو المكان المثالي للتطور والانطلاق.

ولفت أيضًا إلى أن الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وفيليكس مُنجذبان لفكرة اللعب في كامب نو الموسم القادم والاستمتاع بأجوائه السحرية.