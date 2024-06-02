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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة التصريحات التي أدلى بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أكد فيها أن ناديه قادر على حماية رمضان صبحي لاعب بيراميدز من عقوبة الإيقاف، حال إدانته من قبل لجنة المنشطات بالتلاعب بالعينة التي تم الحصول عليها منه في حال انتقاله للقلعة البيضاء.

شبانة: تصريح أحمد سليمان بحماية رمضان من المنشطات مثير.. واللاعب سيواجه هذه الأزمة

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان لجنة المنشطات المصرية لا تخضع للاهواء والضغوط ولا تنظر لأسماء الاندية.

واكمل شبانة بأن رمضان يواجه أزمة حقيقية في حال فشله خلال لجنة الاستماع بتبرير كيفية فساد العينة وقد يواجه عقوبة كبيرة.

