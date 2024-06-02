4 أساطير و24 أبطال.. راموس يغازل رباعي ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه سيرخيو راموس لاعب إشبيلية، رسالة إلى رباعي ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج فريق ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على حساب بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي، أمس الجمعة.

وجاءت ثنائية ريال مدريد في مرمى بوروسيا دورتموند عن طريق؛ داني مارفخال وفينيسيوس جونيور.

رسالة راموس إلى رباعي ريال مدريد

نشر راموس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للرباعي ناتشو ولوكا مودريتش وتوني كروس وداني كارفخال وهم يحملون قمصان برقم (6) وهي إشارة لعدد مرات فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب راموس معلقًا على الصورة: "أساطير و24 دوري أبطال أوروبا، تهانينا".