المنتخب الوطني يستعد للقاء طاجكستان

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رياض - احمد صلاح - كثف المنتخب الوطني لكرة القدم من تدريباته وتحضيراته، استعدادا للقاء منتخب طاجيكستان عند الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء السبت، على ملعب اللقاء بقيادة المدرب الحسين عموتا، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام، ومشاركة جميع اللاعبين باستثناء عبدالله العطار، بسبب إصابته بتمزق بالعضلة الخلفية، بانتظار اكتمال الصفوف غدا مع التحاق نزار الرشدان، بالتجمع.

وتضم قائمة النشامى 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، علي علوان، عبدالله العطار، ويزن النعيمات.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر في المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، فيما تتصدر السعودية الترتيب بـ 10 نقاط، وطاجيكستان ثالثا بـ 5، ثم باكستان رابعا دون نقاط.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية .