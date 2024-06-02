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أحمد جودة - القاهرة - أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قرر التخلي عن صفقة الموسم التي كان يسعى للتعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

بايرن ميونخ يتخلى عن المايسترو ويفتح المجال للمنافسين

وضع نادي بايرن ميونخ مجموعة من الأسماء المميزة على رأس أولوياته من أجل التعاقد معهم في انتقالات الصيف والتي كان من أهمها اهتمامه بالتعاقد مع مايسترو نادي شالكة الألماني.

وارتبط نادي بايرن ميونيخ بالحصول على خدمات اللاعب أسان ويدراوغو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكة الألماني في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتزعمت التقارير أن العملاق البافاري مهتم باللاعب وقرر تقديم عرضًا مميزًا له مقابل خمس سنوات للحصول على خدماته في الصيف.

ولكن في ذات السياق أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني انسحب من سباق التعاقد مع جوهرة شالكة والبالغ من العمر 18 عامًا على أن يتعاقد مع نجوم آخرين في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن بايرن ميونخ أنهى موسمه في الدوري الألماني وهو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.