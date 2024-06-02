نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف وسام أبو علي.. قائمة فلسطين المشاركة في تصفيات كأس العالم وأمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين عن قائمة لاعبيه المشاركة في فترة التوقف الدولي المقبلة، في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، وتواجد في القائمة ثنائي قطبي الكرة المصرية.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة لبنان وأستراليا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي وسام أبو علي مهاجم الأهلي لأول مرة، وياسر حمد مدافع الزمالك.

وجاءت قائمة فلسطين؛ كالتالي:

رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط، محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر، وسام أبو علي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.

ويدخل منتخب فلسطين المباريات وهو محتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أستراليا المتصدر و5 نقاط عن لبنان صاحب المركز الثاني.