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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر التخلي عن خدمات نجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم إلى أحد الأندية التي تهتم بالحصول على خدماته.

مانشستر يونايتد يتخلى عن هدف برشلونة في الصيف

وارتبط اسم جادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد بالرحيل عن الفريق في انتقالات الصيف المقبلة وسط رغبته في الحصول على مبلغ مالي مناسب من وراء رحيله.

وتألق نجم الشياطين الحمر الذي تمت إعارته إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني والذي كان يرغب في الحصول على خدماته بشكل نهائي ولكن اليونايتد رفض ذلك وأعاره فقط.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الجميع في مانشستر يونايتد يتوقعون رحيل سانشو عن الفريق في انتقالات الصيف القادمة.

وسبق وأبدى نادي برشلونة اهتمامه بالحصول على خدمات سانشو من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن سيكون الأمر للغاية في الوقت الذي يعاني فيه النادي من أزمة مالية وذات الوقت الذي يطمح فيه الفريق الإنجليزي في استرداد جزء كبير من قيمة شراء اللاعب والتي كلفت خزائنه ٧٣ مليون باوند بدلًا من رحيله عنه بمبلغ ضئيل.

