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أحمد جودة - القاهرة - حاول مجلس ادارة النادي المصري التواصل مع مسؤولي نادي الترجي التونسي من أجل تفعيل بند شراء معتز زدام بعقد إعارته الحالى الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

محاولة جديدة للمصري لتفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي

تسعي إدارة المصري لإنهاء إجراءات تفعيل بند شراء زدام مقابل 250 ألف دولار في ظل تألق اللاعب.

وتأتي هذه الخطوة من ادارة الفريق المصري بعد تألق زدام ونجاحه في ان يكون احد ابرز نجوم الفريق.



شارك التونسي معتز زدام لاعب فريق المصرى في معسكر بلاده استعدادا لخوض لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

