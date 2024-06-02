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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إشبيلية الإسباني بشكل رسمي مساء اليوم عن تعيين جارسيا بيمينتا، المدرب البالغ من العمر (50 عامًا) والمنتظر منه قيادة الفريق خلال الموسمين القادمين.

رسميا.. إشبيلية يعين جارسيا كمدرب جديد للفريق

وأكد نادي إشبيلية في بين رسمي له أنه تعاقد مع غارسيا لمدة عامين حتى 2026 ليتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب كيكي فلوريس مدرب الفريق سابقا.

إحصائية جارسيا الفترة الماضية

وقد نجح جارسيا خلال الفترة الماضية في تدريب الفئات العمرية لنادي برشلونة قبل أن يتحول إلى تدريب لاس بالماس عام 2022 ودرب الفريق الأول بـ105 مباراة، حقق الفوز بـ41 مباراة وتعدل بـ34 وخسر 30.

وأنهى نادي إشبيلية موسمه في الدوري الإسباني وهو يتواجد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب وبرصيد واحد وأربعون نقطة وبفارق نقطتين عن خيتافي الذي يتواجد في المركز الثاني عشر.