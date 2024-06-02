نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من صلاح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عما قاله محمد صلاح نجم ليفربول في حديث مع لاعبي منتخب مصر بعد انضمامه للمعسكر أمس السبت، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

شوبير: صلاح تحدث مع اللاعبين عن أهمية الفوز أمام بوركينا وغينيا

قال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" أن محمد صلاح عقد جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني، وطالبهم بضرورة الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الأستوائية.

وأضاف، أن محمد صلاح طلب من اللاعبين، بذل أقصي ما لديهم لإسعاد الجماهير بخطوة التأهل لكأس العالم خلال الفترة المقبلة.

ويلاقي منتخب مصر، نظيريه بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستقبل منتخب مصر، منافسه بوركينا فاسو يوم الجمعة المقبل، ويحل الفراعنة ضيوفًا على غينيا بيساو، الإثنين 10 يونيو.