نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد اعلان ريال مدريد ضم كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل جمهور ريال مدريد بالتتويج باللقب الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح الملكي في دك حصون بوروسيا دورتموند الالماني بثنائية نظيفة في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي الشهير.

مبابي يوقع عقود انضمامه للريال

وفي تحرك عاجل من الريال وذلك لمواصلة الاحتفالات سيتم الاعلان رسميًا عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي خلال الاسبوع الجاري.

ونشر خبير سوق الانتقالات، فابرزيو رومانوعبر حسابه الرسمي على منصة "X" إن مبابي قد وقع بالفعل عقود انتقاله إلى فريق ريال مدريد بداية من الموسم القادم صفقة صفقة انتقال حر.

وأكمل أن الموعد الخاص بتقديم اللاعب سيكون خلال الاسبوع الجاري على اقصى تقدير حيث كان بيريز ينتظر نهاية دوري أبطال أوروبا لاتمام تلك الصفقة والاعلان الرسمي عنها.

يُذكر أن كيليان رفض كافة الاغراءات التي مارسها عليه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورحل بنهاية عقده بعد أن رفض تفعيل بند التجديد للموسم الثالث.

وشارك قائد الديكة في الموسم المنصرم مع سان جيرمان في 48 مباراة بجميع المسابقات أحرز 44 هدفًا وقام بصناعة 10 أهداف