نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مثير من بيلينجهام عن انضمام مبابي لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، على خطوة انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتوج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، أمس السبت.

بيلينجهام: مبابي؟ سينقلنا إلى مستوى آخر

قال بيلينجهام في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب التتويج باللقب الأوروبي، عن انضمام مبابي: "لا نعلم بكل تأكيد إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا، ولكن لو حدث سيكون أمرًا رائعًا التعاقد مع مبابي".

وواصل: "لقد رأينا اليوم إن ما كان ينقصنا هو التعاقد مع لاعب حقيقي، إذا انضم سينقلنا لمستوى آخر لأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

يذكر أن مبابي كان قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء مدة عقده.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن ضم كيليان مبابي لصفوفه بشكل رسمي، في الأيام القليلة المقبلة.