نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشوكا المكسيكي خامس المتأهلين لكأس إنتر كونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات باتشوكا المكسيكي خامس المتأهلين لبطولة كأس إنتر كونتيننتال لكرة القدم، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

باتشوكا المكسيكي خامس المتأهلين لكأس إنتر كونتيننتال

وتغلب باتشوكا 3 / صفر على كولومبوس كرو الأمريكي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وافتتح سالومون روندون التسجيل لباتشوكا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله ميجيل إيميلو رودريجيز ماسياس الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد روندون لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لباتشوكا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بعدما قاد الفريق المكسيكي للتتويج بلقبه السادس في البطولة، والأول منذ عام 2017.

وبذلك، تقاسم باتشوكا المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب، مع مواطنه كروز أزول، بفارق لقب وحيد خلف كلوب أميركا المكسيكي.